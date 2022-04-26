حبس المتهم بقتل سائق توك توك في بني مزار بالمنيا

قرر المستشار طارق جلال صوفي المحامي العام الاول لنيابات شمال المنيا حبس «ع. ب» 40 سنة سائق سيارة مقيم بمركز بني مزار، والمتهم بطعن وقتل ب. ك. م 38 سنة سائق مركبة توك توك من أبناء قرية القيس 4 أيام على ذمة التحقيق والتجديد له في الميعاد.



تضمن قرار المحامي العام تكليف النيابة العامة بمركز بني مزار، باستكمال التحقيقات، وسماع أقوال الشهود وأسرة المجني عليه، وتكليف البحث الجنائي باستكمال التحريات.

ترجع أحداث القضيه إلى تلقي مدير أمن المنيا ، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بين طرفين، بمدينة بني مزار.

انتقل فريق من البحث الجنائي بمركز شرطة بني مزار، وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول «ع. ب- 40 سنة» سائق سيارة ملاكي، وطرف ثاني «ب. ك. م – 38 سنة»، سائق توك توك، من أبناء قرية القيس، مقيمان بالمنطقة، بسبب خلافات على توقيف إحدى المركبات، قام على إثرها الطرف الأول بطعن الطرف الثاني بسلاح أبيض، أدى إلى مصرعه.

ألقت اجهزة الامن القبض على متهم بقتل سائق خلال مشاجرة نشبت بينهما على ركن احدى المركبات مما ادى الى وفاة احدهما وتحرر محضر بالواقعة واحالته الى النيابة العامة