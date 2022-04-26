الشامي يقود هجوم الإسماعيلي أمام إنبي يالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم تشكيل لاعبيه استعداداً لمواجهة إنبي بعد قليل بإستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الــ16 بمنافسات مسابقة الدوري الممتاز.



التشكيل لم يشهد أية تغييرات منذ اللقاء الماضي الذى أقيم أمام إيسترن كومباني وإنتهى بانتصار الفريق بثنائية نظيفة من توقيع محمد الشامي.



التشكيل جاء على النحو الآتي ...



حارس المرمى .. محمد فوزي



خط الدفاع .. عمرو الحلواني – محمد نصر – محمد هاشم– عصام صبحي.



خط الوسط .. محمد بن خماسة – عمر الوحش – محمد عادل.



أمامهما .. عبد الرحمن مجدي – أحمد مدبولي.



خط الهجوم .. محمد الشامي.



على مقاعد البدلاء .. عمر رضوان حارس المرمى، أحمد مصطفى، محمد عبد السميع، عماد حمدي، محمد مخلوف، وجيه عبد الحكيم، حسن ياسين، سايكو كونتيه، دييجو فرناندو.