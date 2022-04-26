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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: المصري الديمقراطي الاجتماعي من أوائل الأحزاب الداعية لعقد حوار السياسي

النائب إيهاب منصور
النائب إيهاب منصور

رحب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء حوار وطني مع كافة القوى السياسية، و الحاجة الملحة فى الفترة الحالية وفي ظل التحديات المتوقعة إلى إجراء مثل هذا الحوار الوطني مع كافة القوى السياسية الوطنية دون تمييز أو استثناء.


وأشار “منصور” في بيان له، إلى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان من أوائل الأحزاب التي دعت لعقد مثل هذا الحوار السياسي، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد الحزب لهذا الحوار، نظرا لأهميته الكبيرة في ظل التحديات الدولية الراهنة، والحاجة إلى لم شمل القوى الوطنية وبالتبعية استرجاع المواطنين لذاكرة الاتحاد والاصطفاف الوطني لمواجهة كافة التحديات.


وفي هذا السياق، أشاد النائب إيهاب منصور بقرار الرئيس بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عدد من القرارات خلال حفل إفطار الأسرة المصرية ، والتي نستعرضها كالتالي : 

-تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
- تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر  وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.
- المرحلة القادمة ستشهد دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد  وأنني سأضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.
- إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
- إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
-عبر عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية.. و يقول لهم .. إن الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
- تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، بالاستمرار في تقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري.
- تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار  إلى سيادته شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها.
- تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي.
-  تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.
-تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف ١٠ مليار دولار سنوياً ولمدة ٤ سنوات.
-  تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.
- تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.
-  يوجه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.

 

ويقام حفل إفطار الأسرة المصرية السنوي بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة أطياف المجتمع.

وشارك في حفل الإفطار حمدين صباحي وخالد داوود ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وعصام شيحة، وقيادات الأحزاب المختلفة .

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