ارتفاع جديد فى أسعار تيجو 7 موديل 2022

أعلن الوكيل الرسمى للسيارة شيري فى السوق المصرية، عن تغييرات في أسعار طرازات تيجو 7 موديل 2022 في السوق المحلية المصرية ، والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV .

وأوضحت شركة غبور أوتو وكيل سيارات شيري في مصر ، أن السيارة طراز تيجو 7 موديل 2022 ، التغييرات عليها شملت زيادات في أسعار الفئتين السعريتين للسيارة داخل السوق بزيادة من 9 الى 10 الاف جنيه .

وتستمد شيري تيجو 7 موديل 2022 قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو 4 سليندر، يستطيع ان ينتج قوة 145 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 ، بطول بلغ 4505 مم، وعرض يبلغ 1837 مم، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 414 لتر .

وتظهر السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 ، جنوط رياضية 18 بوصة، و عجلة قيادة متعددة الاستخدام، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة لعرض الوسائط، بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما للفئة عالية التجهيز ، و حساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة الاصطفاف، ومثبت سرعة، وزو تفعيل وايقاف المحرك.

وتضم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للمكابح، ونظام دعم المركبة عن المرتفعات والمنحدرات، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS .

اما عن أسعار شيري تيجو 7 الجديدة :

- فئة بيز لاين 349 ألف جنيه بدلاً من 340 ألف جنيه بزيادة 9000 جنيه.

- فئة هاي لاين 375 ألف جنيه بدلاً من 365 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.