وزير الصحة الأذري: الوضع الوبائي في البلاد تحت السيطرة

أكد وزير الصحة الأذري تيمور موساييف، أمس الثلاثاء، أن الوضع الوبائي في البلاد تحت السيطرة.

وقال موساييف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تريند" الأذرية - : "لقد شكل المواطنون مناعة ضد الفيروس، لذلك يتم السيطرة على الوضع الوبائي في البلاد، حيث أن عدد الإصابات يتناقص، وكذلك تزذاد معدلات الاستشفاء".

كما أشار الوزير إلى إنه على الرغم من رفع إجراء الالتزام بارتداء قناع الوجه اعتبارًا من مايو المقبل، إلا أن ارتداء الأقنعة لا يزال موصى به.

وشدد موساييف على ضرورة أن يكون الجميع أكثر حرصًا بحلول الخريف، محذرًا من إمكانية ظهور سلالات جديدة من فيروس "كورونا".