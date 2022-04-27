من منزله.. أحمد الشامي يخطف الأنظار في أحدث ظهور له

نشر الفنان أحمد الشامي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد الشامي في الصورة من منزله مما أثار إعجاب متابعيه .

حيث يعود أحمد الشامي من جديد إلى الشاشة الصغيرة ليشارك في مسلسل "دايمًا عامر" الذي يُعرض ضمن الموسم الرمضاني الجديد، ويتعاون مع المخرج مجدي الهواري والفنان مصطفى شعبان وغيرهم.

وقال أحمد الشامي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه يقدم في مسلسل دايمًا عامر شخصية شريف وهو مدرس رسم في مدرسة إنترناشيونال، يواجه العديد من المواقف مع الطلاب والمدرسين في إطار اجتماعي كوميدي.

وأوضح أحمد الشامي أنه تم ترشيحه للدور من قبل المخرج مجدي الهواري، وأنه سعيد جدًا باختياره للوقوف أمام مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم مصطفى شعبان الذي تجمعه كيمياء كبيرة مع الأستاذ مجدي، ويقدمان دائمًا أعمال ناجحة سويا، وهو ممثل شاطر جدًا ومتعاون مع الجميع في الكواليس.

ووصف أحمد الشامي مجدي الهواري بأنه من أشطر المخرجين الذين تعامل معهم، ويفهم جيدًا في الدراما، ويقدم أعمالاً دائمًا مختلفة خاصة الجانب الكوميدي.

كما ينتبه دائمًا إلى الممثلين الذين يعملون معه، ويعرف جيدًا في حالة خروج الممثل عن الشخصية وتشتته ومصحصح وواخد باله من كل حاجة، وأنا سعيد بالعمل معه واختياره لي.

أبطال مسلسل دايمًا عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.



وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايمًا عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عدد من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.