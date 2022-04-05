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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل دايما عامر الحلقة ٤.. القبض على مصطفى شعبان.. وظهور مميز لـ"شريف دسوقي"

دايما عامر
دايما عامر

 بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسىسل دايما عامر بتفقد مصطفى شعبان للمدرسة بصحبة صلاح عبد الله ليتعرف على المدرسين المتواجدين بالمدرسة ويقابل كل من أحمد الشامي وسنتيا خليفة، وميرنا نور الدين. 


كما شهدت الحلقة ظهور مميز للفنان شريف دسوقي، ويجسد دور بهجت الليثي وهو يعمل  في أرشيف المدرسة.

وانتهت الحلقة بالقبض على الفنان مصطفى شعبان.  

ويعرض المسلسل عبر قناة ON، الساعة 12:25 صباحا، والإعادة 6:55 صباحا.

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أبطال مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة،  لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.


وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عدد من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

مصطفى شعبان ميرنا نور الدين صلاح عبد الله مجدي الهواري الفنان مصطفى شعبان احمد الشامي عمرو عبد الجليل كريم عفيفى

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