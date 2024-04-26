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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب مظاهرات دعم فلسطين.. جامعة كولومبيا تنفي استدعاء شرطة نيويورك

صدى البلد

قالت جامعة كولومبيا، اليوم الجمعة، أنه لا صحة لما تردد من استدعاء شرطة نيويورك إلى الحرم الجامعي ليلة الخميس إلى الجمعة.
وأكدت جامعة كولومبيا، أنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع الطلاب الذين يحتجون في حرم مانهاتن الجامعي.
ويواصل طلاب جامعة كولومبيا الأمريكية اعتصامهم داخل الحرم الجامعي، وإدارة الجامعة تمهل الطلاب المعتصمين حتى منتصف ليل الجمعة بالتوقيت المحلي لإنهاء اعتصامهم داخل الحرم الجامعي.

كما تتسع حركة الطلاب الأمريكيين المؤيدين للفلسطينيين، حيث نُظمت احتجاجات في عدد من الجامعات المرموقة عالميا مثل هارفرد ويال وكولومبيا وبرينستن، فيما تهدد السلطات بإرسال قوات أمنية لتفريقها.

ومنذ أيام، يتكرر المشهد في أنحاء مختلف من البلاد حيث يقوم طلاب بنصب خيام في جامعاتهم للتنديد بالدعم العسكري الذي تقدّمه الولايات المتحدة لإسرائيل والوضع الإنساني في قطاع غزة. 

ثمّ تقوم شرطة مكافحة الشغب في كثير من الأحيان بإخلائهم، بناء على طلب إدارة الجامعة.

وأوقف أكثر من مئة متظاهر مساء الأربعاء بالقرب من جامعة "إيمرسون كولدج" في بوسطن. وعلى بعد آلاف الأميال، قام عناصر الأمن الذين يمتطون جيادا بتوقيف طلاب في جامعة تكساس الواقعة في مدينة أوستن.

المحادثات التوقيت المحلي داخل الحرم الجامعي شرطة نيويورك جامعة كولومبيا

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