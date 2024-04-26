مرصد الأزهر: داعش والقاعدة يتصارعان على الساحل الإفريقي لتعويض الخسائر

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن منطقة الساحل الإفريقي؛ تشهد تصارع تنظيما داعش والقاعدة من أجل تحقيق السيطرة على الأرض وتحقيق مكاسب لتعويض ما فقده كلا التنظيمين في مناطق أخرى من العالم.

وقال مرصد الأزهر، إن هذا المشهد يستلزم مواجهة حاسمة وتكثيفًا للجهود الأمنية حتى لا تجد تلك التنظيمات الإرهابية فرصة لاستعادة قوتها ونشاطها، وعليه يشدّد المرصد على أن تصاعد وتيرة التهديدات الأمنية من داعش والقاعدة والتنظيمات والمليشيات الموالية لهما في إفريقيا يتطلب تكثيفًا لجهود المكافحة ميدانيًا وفكريًا.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن وزارته قامت بإدراج سبعة من قادة ما يعرف بـ"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" وتنظيم "المرابطون"، لتورطهم في احتجاز رهائن أمريكيين في غرب إفريقيا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أكبر فروع تنظيم القاعدة وأكثرها فتكاً في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل أعلنت مسؤوليتها عن العديد من عمليات الاختطاف والهجمات منذ تشكيلها في عام "2017، وهي المتهم الرئيس في واقعة احتجاز رهائن أمريكيين.

وتابع البيان "تتلقى المنظمة الإرهابية التمويل من خلال الاختطاف للحصول على فدية والابتزاز ومن المهربين والمتاجرين بالبشر". وشدّد البيان على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتعطيل وحرمان تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له من الموارد المالية التي يحتاجها لتنفيذ الهجمات.

وبالإضافة إلى الاستفادة من الفدية من الاختطاف، تتلقى الجماعة تمويلًا من خلال ممارسة الابتزاز والتعامل مع المهربين والمتاجرين بالبشر. وقد صنفت وزارة الخارجية "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"المرابطون" كمجموعات إرهابية في عامي 2018 و2013 على التوالي.