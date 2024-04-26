خبير: أمطار غزيرة على منابع النيل فى المنطقة الإستوائية

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن هناك أمطار أعلى من معدلاتها الطبيعية (140%) على المنطقة الاستوائية فى شرق إفريقيا التى تمثل 15% من ايراد نهر النيل السنوى، وأهمها بحيرة فيكتوريا، وسوف يستمر موسم الأمطار حتى نهاية مايو القادم.

وأضاف شراقي لصدى البلد أنه قد وصل منسوب بحيرة فيكتوريا إلى أعلى مستوى لها 1136.81 م مثلما حدث فى مايو 2020، ومن المتوقع الوصول إلى رقم قياسى جديد خلال الأيام القادمة، ويوجد ارتباط علمى بين ظاهرة النينيو (El Nino) فى المحيط الهادى وهطول الأمطار فى شرق أفريقيا، ويتزامن ذلك مع ارتفاع حرارة مياه المحيط الهندى التى تتسبب فى رياح شديدة وأمطار غزيرة كما حدث على سلطنة عمان والامارات الاسبوع الماضى.

وتابع أن السلطات التنزانية أعلنت أن أكثر من 155 شخصًا لقوا حتفهم بسبب الأمطار الغزيرة، وأن حوالي 200 ألف شخص وأكثر من 51 ألف أسرة تضرروا من السيول والفيضانات، كما اجتاحت أمطار غزيرة كينيا وبوروندي المجاورتين لتنزانيا، وفي بوروندي، أدت الأمطار الغزيرة إلى نزوح ما يقرب من 100 ألف شخص، وأن أكثر من 10 أشخاص لقوا حتفهم في كينيا هذا الأسبوع، ليصل عدد القتلى إلى 45 شخصا على الأقل منذ بدء موسم الأمطار الحالى فى مارس الماضى.