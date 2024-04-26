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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طيران الاحتلال يشن غارات على حزب الله في كفرشوبا

طيران الاحتلال يقصف
طيران الاحتلال يقصف مواقع لحزب الله

قال جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، إن طائراته المقاتلة استهدفت البنية التحتية لحزب الله في كفرشوبا جنوب لبنان، بالإضافة إلى مواقع إضافية في كفر شوبا ومركبا.

وأوضح جيش الاحتلال إن تلك الضربات جاءت بعد إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان في منطقة جبل دوف على الحدود؛ حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه قصف مواقع الإطلاق بنيران المدفعية والدبابات؛ مشيرا إلى أن قاذفة صواريخ في شبعا أصيبت أيضا بقصف الدبابات.

وفي وقت سابق، استهدف ‌‌‌‏مقاتلو ‌‏حزب الله اللبناني ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏حيث أصابوها إصابة مباشرة.‏

كما استهدف حزب الله اللبناني موقع رويسات العلم في تلال ‎كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية حيث أصابوه إصابة مباشرة.

وبحسب البيان الصادر عن الحزب؛ فأن استهداف موقع ‏رويسات العلم جاء دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

إطلاق صواريخ استهداف موقع ‏رويسات العلم الأسلحة الصاروخية الجيش الإسرائيلي رويسات العلم قطاع غزة مزارع شبعا اللبنانية مزارع شبعا

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