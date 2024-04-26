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رئيس التحرير
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محافظات

التضاد اللغوي وخاتمة القصيدة الشعرية.. سلسلة محاضرات بثقافة أرمنت الأقصر

صدى البلد

 

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث، عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "خاتمة القصيدة الشعرية" ألقاها سيد صدقي موضحا أن القصة القصيرة هي فن الشعور بالنهاية، فالشعر هو التجسيد المستمر للحظة النهاية، وأن القصيدة محرومة من ختام جيد، هي قصيدة ميتة قبل ولادتها، كما عقد القصر محاضرة بعنوان" مبدأ التضاد العالي والتضاد العادي" ألقاها د. النوبي عبد الراضي موضحا المقصود بالتضاد اللغوي أن تحمل المفردة الواحدة المعنى وضده في الوقت نفسه، ويبقى السياق هو الفيصل في تحديد المعنى، وحظيت ظاهرة التضاد اللغوي باهتمام علماء قديما وحديثا.

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عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الثقافة والتنشئة السياسية" ألقاها عبد العاطي علي موضحا المقصود بالثقافة السياسية، والتنشئة السياسية وابعادها، والمخرج النهائي للتنشئة السياسية والربط بينها، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر كريم الشاوري بعنوان "ملامح"، وكذلك أعدت مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر على حسان بعنوان "شاطحة"، وأعد بيت ثقافة الاقالتة أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "رحلة".

قدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع الطفل اليتيم "ألقاها الشيخ سيد حسين متحدثا عن الإحسان إلى اليتيم، ووصاية النبي باليتيم، وحق اليتيم، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية نفذها حسن رفاعي، كما نفذ قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة فنية عن مظاهر الإحتفال بعيد الفطر المبارك نفذتها جيهان محمد، ونفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية صلصال بمناسبة عيد الفطر المبارك نفذتها شيماء عبد الواجد.

نظمت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة تثقيفية بعنوان "آداب الطعام" ألقاها بدوي عبد العظيم موضحا غسل اليدين قبل الأكل وبعده، والتسمية، ونفذت المكتبة ورشة فنية رسم شخصيات رمضانيات نفذها أحمد أمين، نفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة فنون تشكيلية "مظاهر شم النسيم" نفذتها حجاجية خيري، بينما أعد المركز الحضري عرض مسرح عرائس أداء عبد الرحمن عوض الله.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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