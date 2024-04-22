توريد 287 ألف طن قمح إلى بنكر إسنا في الأقصر

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، أن اجمالي ما تم توريده من القمح منذ بدء موسم توريد القمح الجديد ٢٠٢٤ بلغ ٢٨٧.٠٧٢ طن قمح إلى بنكر إسنا جنوب المحافظة، حيث يستمر التوريد حتى منتصف شهر أغسطس المقبل.



وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية استعدت لموسم حصاد وتوريد القمح المحلى، حيث تم اعتماد عدد لجنتين لاستلام الأقماح المحلية وهي بنكر وشونة إسنا وشونة وصومعة أرمنت والتي تصل السعة التخزينية لهم 34 ألف طن، بلجان معتمدة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر برئاسة عضو من مديرية التموين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وناشدت مديرية التموين كافة المزارعين بتوريد كميات القمح المنتجة لديهم والالتزام بالضوابط الخاصة بتوريد القمح، وكذلك ضرورة إبلاغ غرفة عمليات المديرية بأي معوقات للتعامل الفوري معها.