تموين القاهرة: تحرير 60 محضرًا لمخابز سياحية بدون ترخيص

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استمرار تكثيف أعمال الرقابة على مخابز انتاج الخبز السياحى والأفرنجى للتأكد من الإلتزام بالأسعار والاوزان والمواصفات الفنية التى أقرتها وزارة التموين بعد انخفاض سعر الدقيق والتى راعت تحقيق التوازن بين سعر الدقيق والتكلفة حرصًا على مصلحة المواطنين، مع التأكد من إعلان المخابز عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي في مكان ظاهر .



وفى هذا السياق أكد ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة أن الأجهزة الرقابية قامت بشن ٢٢ حملة رقابية على مختلف أحياء العاصمة أسفرت عن تحرير ٦٠ محضرًا لمخابز سياحية لادارتها بدون ترخيص، و٤٥ محضرًا لعدم الالتزام بالأوزان والمواصفات، أو عدم الإعلان عن السعر وتم تحريز ٦٥ طن دقيق.



كما أسفرت الحملات الرقابية على الأفران البلدية عن تحرير ٣٠٥ مخالفات لمخابز لعدم الإلتزام بالمواصفات، أو انتاج خبز ناقص الوزن .

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