مجهولون أنهوا حياته..أسرة سائق التوك توك بأسوان: ابننا الوحيد وعايزين حقه|شاهد

حادث مأساوي تعرض له شاب فى ريعان شبابه نتيجة لإصابته بطلق نارى على يد مجهولين بأسوان.

وللتعرف على تفاصيل هذه الواقعة المأساوية التي تعرض لها الشاب مصطفى صابر نستعرض عبر منصة "صدى البلد" ما قام بروايته أفراد الأسرة حيث قال والد المجنى عليه بأن صديق لأبنه طلب مرافقته لإحدى القرى المجاورة يوم الجمعة الماضية، وخلال عودتهما خرج عليهم مجموعة من الملثمين وأطلقوا عليهم أعيرة نارية من أجل سرقة التوك توك.

وأشار إلى أن نجله وصديقه أصيبا بأعيرة نارية وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية ومحاولة إنقاذه، وأن نجله ظل في العناية المركزة لمدة 3 أيام، ولكنه لقى مصرعه بسبب إصابته بعيار ناري.

حادث

وأكد أن نجله كان يمتاز بالأخلاق ولم تكن له أي عداوات أو مشاكل مع أي شخص، وأنه كان يعمل سائق توك توك وابنه الذكر الوحيد على شقيقاته الخمسة.

وطالبت والدته من الجهات المسؤولة بضرورة كشف ملابسات الحادث والقبض على المتهمين، مشيرة إلى أن صديقه المصاب يخفي عنهم سراً.

وكانت قد شهدت قرية طريق قرية وداى عبادى التابعة مركز إدفو بمحافظة أسوان مصرع الشاب مصطفى صابر على إثر إصابته بطلق ناري خلال مروره بالتروسيكل بطريق وادي عبادي أطلقه مجهولين بغرض سرقة التروسيكل.