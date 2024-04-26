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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيول وأمطار رعدية.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

صدى البلد

أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة. 

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل ،القصيم والرياض. 

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم /ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى اعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج بإتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة. 

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الرياح السطحية الخليج العربي الجزء الشمالي السحب الرعدية السحب الرعدية الممطرة المركز الوطني للأرصاد السعودية

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