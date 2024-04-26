أخبار السيارات| انخفضت 126 ألف جنيه.. سعر أرخص عربة تقدمها رينو.. تويوتا كورولا 2024 بأقل ثمن

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

انخفضت أسعار السيارة رينو تاليانت موديل 2024 بقيمة قدرها 126 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا، وتعد تلك النسخة هي ارخص سيارة تقدمها العلامة الفرنسية في السوق المصري، وذلك عن فئة السيدان، حيث تقدم بأسعار رسمية تبدأ من 799 ألف جنيه بدلاً من 925 ألف جنيه.

شهدت السيارة جيلي كول راي 2024 "فيس ليفت" الجديدة، تخفيضات سعرية رسمية قدرت بـ 140 ألف جنيه للفئة الأولى، و145 ألف جنيه للفئة الثانية، كما شهدت الفئة الثالثة تخفيضات قدرها 150 ألف جنيه، و160 ألف جنيه إنخفاض رسمي لأسعار الفئة الرابعة.

تعتبر سيارة تويوتا كورولا من أبرز السيارات الاعتمادية داخل السوق المصري، وظهرت إحدى إصداراتها للبيع على الانترنت، بحالة الزيرو وضمن موديلات الفئة الثالثة 2024، مع حالة الفبريقا بشكل كامل داخليًا وخارجيًا.

انخفضت رسميًا أسعار السيارة رينو أوسترال موديل 2024، حيث شهدت جميع الفئات المقدمة محليًا من تلك النسخة الرياضية والتي تنتمي لعائلة الـ SUV، تراجعًا ملحوظًا يقدر بـ 310 ألف جنيه للفئة الأولى، و190 ألف جنيه انخفاض لاسعار الفئة الثانية.

تقدم علامة جيتور الصينية، مجموعة من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، وعلى رأسها النسخة X70 الشهيرة، والتي تعد أرخص سيارة تقدمها جيتور في مصر، وذلك بين موديلات 2024، عن فئة السيارات الرياضية.