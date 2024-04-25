أسعارها نزلت.. جيلي كول راي 2024 في مصر "اعرف بكام"

شهدت السيارة جيلي كول راي 2024 "فيس ليفت" الجديدة، تخفيضات سعرية رسمية قدرت بـ 140 ألف جنيه للفئة الأولى، و145 ألف جنيه للفئة الثانية، كما شهدت الفئة الثالثة تخفيضات قدرها 150 ألف جنيه، و160 ألف جنيه إنخفاض رسمي لأسعار الفئة الرابعة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة جيلي كول راي 2024 في السوق المصري بعد تخفيضات أبريل الجديدة بالاضافة إلى عرض أبرز المواصفات

جيلي كول راي 2024

القدرات الفنية للسيارة جيلي كول راي 2024

زودت السيارة جيلي كول راي 2024 بمحرك "تيربو" سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إنتاجية قدرها 174 حصانا و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي 7 غيار.

جيلي كول راي 2024

وتصل السرعة القصوى للسيارة جيلي كول راي 2024 إلى 195 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 7.6 ثانية.

جيلي كول راي 2024

الأسعار الرسمية للسيارة جيلي كول راي 2024 في مصر بعد التخفيضات الجديدة

الفئة الأولى جيلي كول راي 2024 بسعر مليون و210 الف جنيه بدلا من مليون و349 ألف و900 جنيه.

الفئة الثانية جيلي كول راي 2024 بسعر مليون 290 الف جنيه بدلا من مليون و434 ألف جنيه.

الفئة الثالثة جيلي كول راي 2024 بسعر مليون 435 الف جنيه بدلا من مليون و584 ألف و900 جنيه.

الفئة الرابعة جيلي كول راي 2024 بسعر مليون 500 الف جنيه بدلا من مليون و659 ألف و900 جنيه.