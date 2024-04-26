مرصد الأزهر: ارتفاع عدد التنظيمات الإرهابية المحظورة في باكستان إلى 79

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أنه لا تزال الأجهزة الأمنية في باكستان تواصل جهودها للحد من نشاط التنظيمات المتطرفة، ومتابعة للأوضاع الأمنية هناك، حيث تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما أعلن عن حظر لواء زينبيون (ZB)، ليرتفع عدد التنظيمات المحظورة في البلاد إلى 79 تنظيمًا.

وقال مرصد الأزهر، إن لواء زينبيون (ZB) هو جماعة مسلحة صنفت كمنظمة إرهابية عام 2019 من قبل الخارجية الأمريكية.

وأوضح أن قرار باكستان بحظر لواء زينبيون (ZB) جاء عقب تصاعد التوترات مع إيران، حيث صدر قرار الحظر في يناير من العام الحالي ليدخل حيز التنفيذ في الـ 29 من مارس الماضي.

ووفق ما تناوله الإعلام الباكستاني نقلًا عن بعض الخبراء السياسيين فإن قرار حظر لواء زينبيون (ZB) جاء على خلفية تحالفاته الأيديولوجية الخارجية التي تضر بالمصالح الوطنية الباكستانية، مما أوجد تحديًا كبيرًا أمام الأجهزة الأمنية التي تواجه إرهاب عدة جماعات متطرفة بالفعل في مقدمتها "طالبان باكستان".

جدير بالذكر أن عملية تسجيل المنظمات المحظورة بدأتها باكستان في 14 أغسطس 2001، عندما أُعلنت عن حظر تنظيم عسكر جنجوي وسباه محمد، كما حظرت في يناير 2002 كل من: جيش محمد، وعسكر طيبة، وتنظيم الحركة الإسلامية، وتنظيم حركة نفاذ شريعة محمد.