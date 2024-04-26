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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احذر التقلبات الجوية.. صدى البلد يرصد الحالة المرورية صباح الجمعة

اللواء احمد هشام
اللواء احمد هشام الخبير المروري

تشهد الطرق والشوارع الرئيسية بالعاصمة والجيزة حالة من السيولة المرورية اليوم الجمعة باعتبارها اجازة رسمية لكافة المصالح الحكومية والمدارس والجامعات. 

قال اللواء احمد هشام الخبير المروري انه منذ الصباح الباكر شهدت الطرق الرئيسية حالة من الهدوء التام وسط انتشار خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالاوناش والاليات لمتابعة الحالة المرورية على مدار اليوم. 

وقال ان الادارة العامة للمرور تاخذ احتياطاتها بسبب التقلبات الجوية وانكسار الموجة الحارة واحتمالات سقوط الامطار على الطريق الدولي الساحلي لذلك ينصح هشام قائدي السيارات باتخاذ الحيطة والحذر اثناء القيد على الطرق. 

ونشرت الادارة العامة للمرور سيارات الاغاثة والاوناش على الطرق الصحراوية والزراعية لتامين المواطنين المتوجهين لقضاء اجازة نهاية الاسبوع في مسقط راسهم. 

وقال هشام ان ابرز ما اعلنت عنه الادارة العامة للمرور الغلق الجزئي اعلى كوبري ٦ اكتوبر من رمسيس لمنزل السبتية لتغيير الفواصل المعدنية كما يوجد ايضا غلق جزئي اعلى كوبري الدقي المعدني لرفع كفاءة الكوبري وتركيب اجزاء من السور المعدني وايضا غلق جزئي لكوبري حدائق القبة بسبب اعمال التطوير. 

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