مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق على إعلان إسرائيل المضي قدماً في عملية رفح

علق محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على تصريحات مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، حول الاستمرار في عملية رفح، رغم إعلان حماس لموقفها بالموافقة على الطرح المصري للوصول لهدنه، قائلاً "كجزء من الشعب الفلسطيني والقيادة أولويتنا وقف شامل للعدوان كل يوم يمر دون وقف لاطلاق النار يسقط نحو 100 شهيد وضعفه من الجرحى فضلاً عن اخوف والتدمير الذس يصيب الناس وسوف نستمر في العمل من اجل ذلك وكل السبل التي تؤدي لذلك سوف نسلكها.

وقال الهباش, خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن ما أخشاه أن تستمر إسرائيل في الهجوم على رفح والاستمرار في مخططها لان هدفها يتجاوز الحصول على الأسرى أو ما يسمى القضاء على حماس، فالهدف الرئيسي هو القضاء على الدولة الفلسطينية، واجتثاث الوجود الفلسطيني من القطاع.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أنه منذ وقوع الانقسام من 2007، فأن الجامعة العربية كلفت مصر تحقيق المصالحة وتولت القاهرة الأمر بكثير من الجهد للوصول لاتفاق مصالحة وبالفعل وصلنا لاتفاقات كثيرة وخضنا حوارات جمه دون الوصول لنهاية.