مستشار الرئيس الفلسطيني: حكومة نتنياهو لاترغب في تهدئة الأوضاع

قال محمود الهباش، مستشارالرئيس الفلسطيني، في تعقيبه على ردة فعل حماس بإعلانها الموافقة على الورقة المصرية الخاصة بالهدنة، أن الموقف الرسمي للرئاسة الفلسطينية، تجاه إعلان حماس هو ماعبر عنه الرئيس أبو مازن الذي رحب بالجهود المصرية القطرية الرامية لوقف العدوان وإطلاق النار وكانت تلك هي أولويتنا من اللحظة الاولى وهو مادعينا إليه منذ بداية 7 أكتوبر.

وأكد محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه نحن دعينا ليس فقط لوقف إطلاق النار، لكن لإطلاق مسار سياسي شامل لكافة الجزئيات، ينهي مأساة الانقسام الذي إنعكس بويلات على الشعب الفلسطيني، وأعطى ذرائع لحكومات إسرائيلية بالأخص حكومة نتنياهو ليس فقط في مسألة العدوان، ولكن في التهرب من الشرعية الدولية والاستحقاقات السياسية متمثلة في فيام دولة فلسطينية ثم العدوان على قطاع غزة خدمة للمصالح الاسرائيلية في الداخل الاسرائيلي.

وتابع مستشارالرئيس الفلسطيني، أنه أخشى أن إسرائيل لاتريد حقاً الوصول لهدنة أو تهدئة لأن رئيس الوزراء الاسرائيلي يعتبر الوصول لتهدئة هزيمه له خاصة سياسياً في إسرائيل، خاصة أنه رفع سقف العمليات العسكرية بالاضافة إلى الهدف الرئيسي أن لاتكون مجرد حرب، مدعياً أنها تهدف للقضاء على حماس ولكنها في حقيقة الامر تمثل رغبة في إجهاض الدولة الفلسطينية وتصفيتها.