عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس الفلسطيني: حكومة نتنياهو لاترغب في تهدئة الأوضاع

قصف غزة
قصف غزة

قال محمود الهباش، مستشارالرئيس الفلسطيني، في تعقيبه على ردة  فعل حماس بإعلانها الموافقة على الورقة المصرية الخاصة بالهدنة، أن  الموقف الرسمي للرئاسة الفلسطينية، تجاه إعلان حماس هو  ماعبر عنه الرئيس أبو مازن  الذي رحب  بالجهود المصرية القطرية الرامية لوقف  العدوان وإطلاق النار وكانت تلك هي أولويتنا من اللحظة الاولى  وهو مادعينا إليه منذ بداية 7 أكتوبر.

وأكد محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه نحن دعينا ليس فقط لوقف إطلاق النار، لكن لإطلاق مسار سياسي شامل لكافة الجزئيات، ينهي مأساة  الانقسام الذي إنعكس بويلات على الشعب الفلسطيني، وأعطى ذرائع لحكومات إسرائيلية بالأخص حكومة نتنياهو ليس فقط في مسألة العدوان، ولكن في التهرب من الشرعية الدولية والاستحقاقات السياسية   متمثلة في  فيام دولة فلسطينية  ثم العدوان على قطاع غزة خدمة للمصالح الاسرائيلية في الداخل الاسرائيلي.

وتابع مستشارالرئيس الفلسطيني، أنه أخشى أن إسرائيل لاتريد حقاً الوصول لهدنة أو تهدئة لأن رئيس الوزراء الاسرائيلي يعتبر الوصول  لتهدئة هزيمه له خاصة سياسياً في إسرائيل، خاصة أنه رفع سقف العمليات العسكرية  بالاضافة إلى الهدف الرئيسي أن لاتكون مجرد حرب، مدعياً  أنها تهدف   للقضاء على حماس ولكنها في حقيقة الامر تمثل رغبة  في إجهاض الدولة الفلسطينية وتصفيتها.

 

محمود الهباش الرئيس الفلسطيني حماس الجهود المصرية القطرية وقف العدوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

تحليل مخدرات| مفاجأة في انتظار عصام صاصا.. وأول تعليق من والدة الضحية: “عنده 4 عيال”

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

ترحيل عصام صاصا من النيابة لقسم الطالبية لعرضه على الطب الشرعي

رسالة خاصة لـ إمام عاشور.. شرف مصر وهات هاتريك وجمهور الزمالك هيسامحك

مستوى بحيرة فيكتوريا يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. وخبير يكشف علاقته بسد النهضة

ترشيحاتنا

الزمالك: أخطاء فادحة للتحكيم في آخر 3 مباريات ولا يمكننا السكوت عنها

مسئول أمريكي يكشف عن مخططات إسرائيلية لغزو رفح.. ونتنياهو يتعامل بسوء نية

نقطة واحدة للتتويج.. الهلال يفوز على الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي

إعلامي شهير.. حميد الشاعري يعلن وفاة جد بناته

«‏‎رجال سلة الأهلي» يفوز على الزمالك في أول لقاءات نصف نهائي دوري السوبر

8 مواسم وشارة القيادة| مصير علي معلول مع الأهلي.. وحكاية عرض الـ 3 ملايين دولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير دريسنج سلطة الرنجة.. اعرف المكونات

كاش مايوه.. إطلالة جديدة لزوجة خالد عليش تظهرها في آخر شهور حملها

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر؟

تحتفل به الديانات الثلاث والبداية عند المصريين القدماء .. قصة احتفال شم النسيم| خبير أثري يروي

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فلسطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ