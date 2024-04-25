عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بداية حالة تعفن .. التحقيقات تكشف لغز الجثـ.ـة المُعلقة داخل شقة الجيزة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

صرحت النيابة العامة في الجيزة بدفن جثمان عامل لقى مصرعه شنـــقًا داخل غرفته في الجيزة بسبب مروره بأزمة نفسية.

حالة هلع.. القصة الكاملة لحادث اختناق 10 أطفـ.ال بحمام سباحة نادي الترسانة

ضربوني في الفصل.. معلمة تتهم طالبي ثانوي بالتعدي عليها بالشيخ زايد

تطور مثير في جريمة الطفلة جانيت بمدينة نصر والطب الشرعي كلمة السر

التعدي على قيم المجتمع.. تعرف على اتهامات البلوجر نادين طارق بعد حبسها

شاب ينهي حياته بشكل مأساوي في الجيزة

وباشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة مصرع عامل داخلشقة في أوسيم شنــقًا، بعد ما قام بتعليق نفسه في مشنقة أعدها داخل غرفته بمنطقة أوسيم، بسبب مرور بأزمة نفسية حادة.

وكشفت تحقيقات النيابة، في واقعة عامل أوسيم أن المتوفي قام بإعداد مشنقة في جنش المروحة وعلّق نفسه بها بعد تعرّضه لأزمة نفسية حادة حيث تم العثور عليه يرتدي كامل ملابسه وفي بداية حالة تعفن.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة في أوسيم وعلى الفور وجّه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثمان عامل في بداية حالة تعفن مُعلقًا في مشنقة بالسقف يرتدي كامل ملابسه وعلى الفور تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وتبيّن من التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن المتوفي يعاني من أزمة نفسية قام على أثرها بإنهاء حياته شنقًا بعد ما علّق جسده في جنش المروحة في سقف الغرفة.

الجيزة مباحث الجيزة النيابة العامة مديرية امن الجيزة أزمة نفسية حادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل القاهرة على موعد مع عاصفة ترابية خلال ساعات؟..الأرصاد تكشف والصحة تحذر

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

40 جنيهًا نزول| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بسبب الأعلاف.. والبيض يتراجع

ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا|شاهد

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

بعد نفي التعاون السعودي عرض إمام عاشور.. شبانة يفجر مفاجأة صادمة

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 6 ساعات.. اعرف الأماكن والمواعيد

موضوعات متعلقة

حالة هلع.. القصة الكاملة لحادث اختناق 10 أطفـ.ال بحمام سباحة نادي الترسانة

ضربوني في الفصل.. معلمة تتهم طالبي ثانوي بالتعدي عليها بالشيخ زايد

تطور مثير في جريمة الطفلة جانيت بمدينة نصر والطب الشرعي كلمة السر

التعدي على قيم المجتمع.. تعرف على اتهامات البلوجر نادين طارق بعد حبسها

بعد اختناق أطفال بحمام السباحة.. التحفظ على 4 مسؤولين بنادي الترسانة

قرار عاجل من نيابة الهرم بحق البلوجر نادين طارق في الفيديوهات الفاضحة

عايش لوحده.. رائحة كريهة تكشف مأساة أربعيني مشـ.نوقا في أوسيم

تقرير وفاة أشرف عبدالغفور: لم يستجب لـ20 دقيقة إنعاش وتوقفت عضلة القلب

ترشيحاتنا

روسيا تعلن استعدادها للتوسط في مفاوضات ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

قرار عاجل بعقد امتحانات الترم الثاني بالمدارس بالتوقيت الصيفي دون تعديل الجداول

بداية حالة تعفن .. التحقيقات تكشف لغز الجثـ.ـة المُعلقة داخل شقة الجيزة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يبتعد ومانشستر سيتي يطارد أرسنال

شركة الاتصالات الفلسطينية تعلن انقطاع الإنترنت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

زيادة الأمان الأبرز.. 4 فوائد لا تعلمها عن تطبيق التوقيت الصيفي

طبيب يحذر مرضي الحساسية من هذه العادة في حر الصيف

اكتشف حقيقة تريند قشر الموز بديل حقن البوتوكس

فيديو

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

ستقضي على البشرية.. العلماء يكتشفون بكتيريا فضائية شرسة وآثارها مدمرة

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ