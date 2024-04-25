بداية حالة تعفن .. التحقيقات تكشف لغز الجثـ.ـة المُعلقة داخل شقة الجيزة

صرحت النيابة العامة في الجيزة بدفن جثمان عامل لقى مصرعه شنـــقًا داخل غرفته في الجيزة بسبب مروره بأزمة نفسية.

شاب ينهي حياته بشكل مأساوي في الجيزة

وباشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة مصرع عامل داخلشقة في أوسيم شنــقًا، بعد ما قام بتعليق نفسه في مشنقة أعدها داخل غرفته بمنطقة أوسيم، بسبب مرور بأزمة نفسية حادة.

وكشفت تحقيقات النيابة، في واقعة عامل أوسيم أن المتوفي قام بإعداد مشنقة في جنش المروحة وعلّق نفسه بها بعد تعرّضه لأزمة نفسية حادة حيث تم العثور عليه يرتدي كامل ملابسه وفي بداية حالة تعفن.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة في أوسيم وعلى الفور وجّه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثمان عامل في بداية حالة تعفن مُعلقًا في مشنقة بالسقف يرتدي كامل ملابسه وعلى الفور تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وتبيّن من التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن المتوفي يعاني من أزمة نفسية قام على أثرها بإنهاء حياته شنقًا بعد ما علّق جسده في جنش المروحة في سقف الغرفة.