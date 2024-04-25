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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حالة هلع.. القصة الكاملة لحادث اختناق 10 أطفـ.ال بحمام سباحة نادي الترسانة

حمام سباحة
حمام سباحة

كواليس وتطورات عديدة شهدتها واقعة حمام سباحة نادي الترسانة، حيث تعرض 10 أطفال لحادث اختناق نتيجة لتسرب غاز الكلور في حمام السباحة داخل النادي.

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القصة الكاملة لـ حادث اختناق أطفال داخل حمام سباحة

باشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة تعرض الطفل لحادث اختناق بسبب تسرب غاز الكلور داخل حمام سباحة نادي الترسانة في الجيزة،  ونقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى وقوع الحادث نتيجة حدوث خلل في جهاز ضخ غاز الكلور لحمام السباحة، ما أدى لاختناق عدد من الأطفال، وتم نقلهم إلى مستشفيات متعددة حكومية وخاصة.

النيابة تحقق في حادث اختناق حمام سباحة نادي الترسانة

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على 4 مسئولين عن إدارة وتشغيل حمام السباحة بنادي الترسانة بعد حادث اختناق أكثر من 10 أطفال نتيجة تسرب غاز الكلور بحمام السباحة.

وقالت التحقيقات إن أغلب حالات الإصابات خرجت من المستشفى بعد استقرار حالتها، بينما يجرى الآن حصر أعداد المصابين، حيث إن عددا من الأهالي اصطحبوا أبناءهم لمستشفيات أخرى بخلاف التي نقلت سيارات الإسعاف المصابين إليها.

الشباب والرياضة تتابع حادث اختناق حمام سباحة نادي الترسانة

وتستكمل النيابة العامة في شمال الجيزة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث والتوصل إلى أسباب تسرب الغاز إلى حمام السباحة لمحاسبة المسئولين عن الحادث، وكذلك التعرف على الأعداد النهائية للمصابين في حمام السباحة.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، بأن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجه اللجنة الطبية العليا بالوزارة؛ بمتابعة حادث اختناق أطفال داخل حمام سباحة بنادي الترسانة الرياضي.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الشباب والرياضة شدد على ضرورة المتابعة الدقيقة لجميع الأطفال المصابين باختناق أولا بأول حتى خروجهم جميعًا من المستشفيات التي نقلوا إليها.

وأضاف محمد الشاذلي أن جميع حالات الأطفال الذين أصيبوا باختناق داخل حمام السباحة بنادي الترسانة، حالاتهم مستقرة تمامًا، ويجري لها فقط بعض الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان بشكل كبير عليهم، ومن المتوقع خروجهم جميعا من المستشفى خلال الساعات المقبلة.

نادي الترسانة الشباب والرياضة اللجنة الطبية العليا تسرب الغاز الجيزة حمام سباحة

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