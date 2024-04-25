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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد اختناق أطفال بحمام السباحة.. التحفظ على 4 مسؤولين بنادي الترسانة

صدى البلد

تحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على 4 مسؤولين عن ادارة وتشغيل حمام السباحة بنادي الترسانة بعد حادث اختناق اكثر من 10 اطفال نتيجة تسرب غاز الكلور بحمام السباحة. 

 

وألقت قوات الأمن بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة القبض على كل من صاحب الشركة المسؤولة عن صيانة حمام السباحة ومشرف و2 فنيين وتم اقتيادهم الى قسم شرطة العجوزة لحين ترحيلهم الى النيابة العامة لبدء التحقيق معهم صباحا. 

 

وتجري نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في اصابة عدد من الاطفال بالاختناق في حمام السباحة بنادي الترسانة.

 

واشارت التحقيقات الاولية الى وقوع الحادث نتيجة حدوث خلل في جهاز ضخ غاز الكلور لحمام السباحة ما ادى لاختناق عدد من الاطفال وتم نقلهم الى مستشفيات متعددة حكومية وخاصة.

 

واضافت التحقيقات ان اغلب حالات الاصابات خرجت من المستشفى بعد استقرار حالتها بينما يجرى الان خصر لاعداد المصابين حيث ان عدد من الاهالي اصطحبوا ابنائهم لمستشفيات اخرى بخلاف التي نقلت سيارات الاسعاف المصابين اليها.

 

ومازالت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة جارية حول ملابسات الواقعة ومدى اتهام اشخاص في الحادث. 

 

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غاز الكلور | التحقيقات الأولية في اختناق أطفال بحمام سباحة نادي الترسانة

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توجيه عاجل من وزير الرياضة بعد حادث اختناق أطفال نادي الترسانة

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجه اللجنة الطبية العليا بالوزارة؛ بمتابعة حادث اختناق أطفال داخل حمام سباحة بنادي الترسانة الرياضي.

 

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الشباب والرياضة شدد علي ضرورة المتابعة الدقيقة لجميع الاطفال المصابين باختناق أولا بأول حتي خروجهم جميعًا من المستشفيات التي نقلوا إليها.

 

كما أشار محمد الشاذلي إلي أن جميع حالات الأطفال الذين أصيبوا باختناق داخل حمام السباحة بنادي الترسانة، حالاتهم مستقرة تمامًا، ويجري لها فقط بعض الفحوصات الطبية اللازمة للإطمئنان بشكل كبير عليهم ومن المتوقع خروجهم جميعا من المستشفى خلال الساعات المقبلة

نادي الترسانة حمام السباحة اختناق أطفال حمام السباحة بنادي الترسانة الجيزة قسم شرطة العجوزة

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