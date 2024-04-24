توجيه عاجل من وزير الرياضة بعد حادث اختناق أطفال نادي الترسانة

صرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، أن الدكتور الوزير أشرف صبحي وجه اللجنة الطبية العليا بالوزارة؛ بمتابعة حادث اختناق أطفال داخل حمام سباحة بنادي الترسانة الرياضي.



وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الشباب والرياضة شدد علي ضرورة المتابعة الدقيقة لجميع الاطفال المصابين باختناق أولا بأول حتي خروجهم جميعاً من المستشفيات التي نقلوا إليها.



كما أشار محمد الشاذلي إلي أن جميع حالات الأطفال الذين أصيبوا باختناق داخل حمام السباحة بنادي الترسانة، حالاتهم مستقرة تماماً، ويجري لها فقط بعض الفحوصات الطبية اللازمة للإطمئنان بشكل كبير عليهم ومن المتوقع خروجهم جميعا من المستشفى خلال الساعات المقبلة.



