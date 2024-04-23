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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ختام دورة رواد الرهوط لوزارة الشباب والرياضة وجامعة حلوان

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

اختتمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعة حلوان دورة رواد الرهوط لجوالي وجوالات كليات الجامعة المقامة تحت رعاية ودعم الدكتور أشرف صبحى وزير  الشباب والرياضة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على حرص الجامعة على تعزيز الثقافة الشبابية وتنمية مهارات الطلاب في مختلف المجالات، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى  التفاعل الاجتماعي وتطوير مهارات القيادة والاتصال لدى الطلاب، و بناء شخصياتهم  وتعزيز الوعي بالخدمة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية لديهم.

كما أوضح  الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية أن  البرنامج التدريبي تضمن مجموعة من الموضوعات ( طريقة و أهداف و مبادئ الحركة الكشفية - تكوين عشيرة الجوالة - القيادة و دور رائد الرهط - التخطيط لمعسكر وتكوين فريق العمل - السجلات - شارات الهوايات لمرحلة الجوالة - التقاليد الكشفية - الاتصال الفعال -  التقارير ) و قد قام بالتدريب مجموعة متميزة من قادة الحركة الكشفية و الإرشادية بمكتب التدريب الكشفي والإرشادي بجامعة حلوان.


وجاءت الدورة تحت إشراف الدكتور بلال عبد العزيز مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة، هشام رفعت أمين عام الجامعة ، و أحمد نظمى مدير عام برامج الجامعات بوزارة الشباب والرياضة، محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، و طارق اسماعيل مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، وبمشاركة  الطالبة نادين عبد الحليم رئيس اتحاد الطلاب ، الطالب أسامة محمد امين لجنة الجوالة والخدمة العامة ، ولفيف من الأخصائيين بإدارة الجوالة والخدمة العامة .

 

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