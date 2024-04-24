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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غاز الكلور | التحقيقات الأولية في اختناق أطفال بحمام سباحة نادي الترسانة

صدى البلد

تجري نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في إصابة عدد من الأطفال بالاختناق في حمام السباحة بنادي الترسانة. 

وأشارت التحقيقات الأولية إلى وقوع الحادث نتيجة حدوث خلل في جهاز ضخ غاز الكلور لحمام السباحة ما أدى لاختناق عدد من الأطفال وتم نقلهم إلى مستشفيات متعددة حكومية وخاصة. 

واضافت التحقيقات ان اغلب حالات الاصابات خرجت من المستشفى بعد استقرار حالتها بينما يجرى الان حصر لاعداد المصابين حيث ان عدد من الاهالي اصطحبوا ابنائهم لمستشفيات اخرى بخلاف التي نقلت سيارات الاسعاف المصابين اليها. 

ولا تزال تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة جارية حول ملابسات الواقعة ومدى اتهام اشخاص في الحادث. 

نادي الترسانة ازمة نادي الترسانة اختناق غاز حمام السباحة

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