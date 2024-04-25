ضربوني في الفصل.. معلمة تتهم طالبي ثانوي بالتعدي عليها بالشيخ زايد

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في تعدي طالبين بالمرحلة الثانوية على "معلمة" داخل الفصل بسبب منعها من ضرب زميلهم.

طلبت النيابة استدعاء المعلمة المجني عليها لسماع اقوالها حول ملابسات الواقعة وكيفية تعدي الطالبين المتهمين عليها، كما طلبت تحريات مباحث الجيزة حول الحادث واستدعاء شهود العيان من طلاب الفصل.

واشارت التحقيقات ان معلمة ابلغت مباحث قسم الشيخ زايد ثان بتعرضها للضرب من طالبين بالصف الثاني الثانوي قدمت تقريرا طبيا يفيد ما لحق بها من اصابات من تمزق باربطة الكتف واصابة بالركبة بعدما انهال عليها الطالبان ضربا.

وقررت المعلمة في اقوالها بمحضر الشرطة انها اثناء الحصة شاهدت المتهمان يعتديان على زميلهما الثالث وعندما منعتهما تعديا عليها بالضرب في الفصل.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.