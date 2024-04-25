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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأب الشيطان.. سائق يجبر ابنته على ملامسة مناطق حساسة بجسده في الجيزة

متهم
متهم

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات مع سائق أكتوبر المتهم بالتعدى جسديا على ابنته التي لم تكمل 18 عاما ميلاديا وإجبارها على إقامة علاقة محرمة معه.

ضبط الأب المتهم بإجبار ابنته على ممارسة الحرام

حيث طلبت النيابة في الجيزة تحريات المباحث حول الواقعة، واستمعت لأقوال والدة الفتاة التي تقدمت بالبلاغ وأمرت بحبس الأب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، من ضبط سائق أكتوبر المتهم بالتعدي جسديا على ابنته البالغة من العمر 13 عاما داخل مسكنهم بمنطقة حدائق أكتوبر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة حدائق أكتوبر تضمن ورود بلاغا من ربة منزل اتهمت فيه طليقها بالتعدي جسديا على ابنتهما البالغة من العمر 13 عاما واجبارها على ملامسة مناطق حساسة من جسده.

ونجحت أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط المتهم و بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

الجيزة النيابة العامة علاقة محرمة مديرية امن الجيزة حدائق أكتوبر

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