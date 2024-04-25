النيابة العامة في الجيزة تحقق في اندلاع حريق داخل مصنع المسابك بالوراق

باشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في اندلاع حريق داخل مصنع للمسابك في الوراق شمال محافظة الجيزة.

تحقيقات في اندلاع حريق داخل مصنع الوراق

وأمرت النيابة بانتداب الأدلة الجنائية للوقوف على ملابسات وأسباب اشتعال النيران داخل مصنع الوراق، وحصر الخسائر والتلفيات في الحريق، حيث تبين من المعاينة أن المصنع متوقف عن العمل.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع في طناش على طريق الوراق المناشي دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد باشتعال النيران في مصنع للمسبوكات في طناش، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لمكان الواقعة.

ودفعت الأجهزة الأمنية في الجيزة بـ 10 سيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية في الحادث وتم إجراء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق مباحث الجيزة اندلاع حريق داخل المصنع بأحد أفران صهر الحديد، دون وقوع إصابات في الحادث.