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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صعق كهربائي.. أمن الجيزة يكشف لغز جثة أكتوبر

جثة
جثة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على جثمان شخص في أكتوبر، حيث تبين تعرضه لصعق كهربائي نتج عنها وفاته في الحال.

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تفاصيل العثور على جثة أكتوبر

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بالعثور على جثمان شخص في الشارع بمنطقة أكتوبر، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثمان شخص يرتدي كامل ملابسه وبه آثار إصابات في مناطق مختلفة من الجسد وتم إيداع الجثمان المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وباشرت الأجهزة الأمنية في الجيزة برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية جهودها وتحرياتها لكشف ملابسات العثور على جثمان أكتوبر، حيث جرى تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات وأسباب الوفاة وضبط الجناة.

حيث تبين من التحريات أن الوفاة نتيجة تعرضه لصعق كهربائي تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة مديرية امن الجيزة مباحث الجيزة منطقة أكتوبر أكتوبر

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