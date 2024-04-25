عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصعوق بالكهرباء.. معركة في السوق القديم بأكتوبر تنتهي بجثة شاب

صدى البلد

تجري النيابة العامة باكتوبر تحقيقات موسعة في العثور على جثة بائع في السوق القديم بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين إصابته بآثار ضعف كهربائي وضرب إثر مشاجرة نشبت بينه وبين آخر. 

 كانت البداية بتلقي المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة السوق القديم بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص بها آثار صعق كهربائي بجوار عمود كهرباء وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتوفي وآخر بسبب خلافات سابقة وخلال المشاجرة قام المتوفي بالإمساك بالعامود فصعقته الكهرباء مما تسبب في وفاته وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم ضبط الطرف الثاني من المشاجرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفة في الجو.. عروسان يستأجران طائرة من مصر للطيران للاحتفال بزفافهما وسط المعازيم|فيديو

مهيب عبد الهادي يصدم جمهور الأهلي قبل لقاء مازيمبي

راجع الأهلي ؟ رمضان صبحي يجيب عن السؤال الصعب في مسيرته الكروية

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر غدا.. مواعيد فتح وغلق المحال والمقاهي

قرار ناري من الأهلي ضد الحريف.. لماذا أجلت أمريكا رحيل مسمار الوسط عن القلعة الحمراء؟

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

موضوعات متعلقة

الأب الشيطان.. سائق يجبر ابنته على ملامسة مناطق حساسة بجسده في الجيزة

النيابة العامة في الجيزة تحقق في اندلاع حريق داخل مصنع المسابك بالوراق

صعق كهربائي.. أمن الجيزة يكشف لغز جثة أكتوبر

بداية حالة تعفن .. التحقيقات تكشف لغز الجثـ.ـة المُعلقة داخل شقة الجيزة

حالة هلع.. القصة الكاملة لحادث اختناق 10 أطفـ.ال بحمام سباحة نادي الترسانة

ضربوني في الفصل.. معلمة تتهم طالبي ثانوي بالتعدي عليها بالشيخ زايد

تطور مثير في جريمة الطفلة جانيت بمدينة نصر والطب الشرعي كلمة السر

التعدي على قيم المجتمع.. تعرف على اتهامات البلوجر نادين طارق بعد حبسها

ترشيحاتنا

تجنبوا شرب المنبهات من الليلة.. الصحة توجه نداء عاجلا للمواطنين

مستشار بأكاديمية ناصر: الدولة تخطط لتوطين 6 ملايين مصري في سيناء

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. بدء التوقيت الصيفي رسميًا

مجلس الشيوخ العربية: الرئيس السيسي نظر إلى سيناء برؤية مختلفة عن سابقيه

مصعوق بالكهرباء.. معركة في السوق القديم بأكتوبر تنتهي بجثة شاب

سوريا: واشنطن تتعمد شل مجلس الأمن والوقوف ضد إرادة أغلبية الدول الأعضاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات لافتة.. أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

فستان جريء.. أيتن عامر تلفت الأنظار بإطلالة ناعمة

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل قرص بالسمسم في البيت

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

فيديو

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ