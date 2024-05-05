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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن نتائج التحقيق الأولي في هجوم حماس على معبر كرم أبوسالم

معبر كرم ابوسالم
معبر كرم ابوسالم

قال جيش الاحتلال إن التحقيق الأولي الذي تم اجراؤه بشأن إطلاق حماس صواريخ على معبر كرم أبو سالم أفاد بأنه تم اطلاق الصواريخ من منطقة على بعد بضع مئات من الأمتار من المعبر.

وتم إطلاق ما لا يقل عن 10 صواريخ وقذائف هاون في الهجوم، مما تسبب في إصابة 10 أشخاص.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأحد، مسؤوليتها عن هجوم بقذائف الهاون على معبر كرم أبو سالم، لافتة إلى أنها استهدفت قاعدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

قالت التقارير إن العديد من المصابين في الهجوم في حالة خطيرة.

من جانبه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على منصة "إكس": "إنه متابعةً لتفعيل صافرات الإنذار في كرم سالم، تم رصد إطلاق حوالي 10 قذائف صاروخية من منطقة مجاورة لمعبر رفح باتجاه منطقة كرم أبو سالم".

وأضاف أنه تم إغلاق معبر كرم أبو سالم في هذه الأوقات أمام مرور الشاحنات.

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