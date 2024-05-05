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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز الحب قبل الخطوبة؟.. أمينة الفتوى تجيب.. فيديو

الحب
الحب

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، علي سؤال حول حكم الحب قبل الخطوبة؟.

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وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد: "مسموح أو غير مسموح، هذا يدخل فى الحلال أو الحرام، وهذه هى الأحكام التكلفية، وهذه ترتبط بالحكم على أفعال وتصرفات المكلفين".


وأضافت: "الحب ميل قلبى داخل الشخص، لا يوصف فى ذاته على إنه فعل، وبالتالى لا يوصف بحلال أو حرام، لكن لو الحب جعل الإنسان يعمل تصرفات أو أفعال أو مخالفات فهنا نقول عليه تصرف أو فعل وبالتالى نقول عليه حلال أو حرام".


وتابعت: "لو شاب أعجب بفتاة أول حاجة عملها إنه راح يخطبها ده يجوز، لكن لو فى حب وفيه ميل للشهوات أو التجاوزات فهذا ممنوع".
 

حكم الحب قبل الخطوبة حكم الحب بين الشاب والفتاة حكم الحب بين شاب وفتاة أمينة الفتوى دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء

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