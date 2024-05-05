تبدأ من 200 ألف جنيه.. قروض الحج بالبنوك 2024| إليك التفاصيل والشروط

يقترب موسم الحج، ويتزايد البحث عن إمكانية أداء الفريضة التي تمثل الركن الخامس من أركان الإسلان بتأشيرة الزيارة، ليكشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن أنه مع قرب موسم الحج لهذا العام 1445/2024، تبدأ استعدادات المملكة العربية السعودية لاستقبال ضيوف الرحمن من كل بقاع الأرض، وكذلك المقيمين بالمملكة من راغبي أداء فريضة الحج.

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قروض الحج من البنوك 2024

وفي هذا الصدد، يوفر عدد كبير من البنوك قروض ميسرة وبمزايا كبيرة للراغبين في أداء فريضة الحج أو العمرة ومنها بتسهيلات في السداد للراغبين.

وقد أعلن بنك مصر عن تقديم قروض للحج بتبدأ من 200 إلي 400 ألف جنيها بفترة سداد 10 سنوات وفائدة متناقصة 17% ومصاريف إدارية 1.5% من اجمالي القرض بتخصم لمرة واحدة.

ويجب أن يكون سن المتقدم يبدأ منذ 21 سنة ولا يتعدي 60 سنة عن اخر قسط، وبيوصل لـ 65 سنة لبعض المهن، بالنسبة لبنك مصر.

أما بنك فصيل الإسلامي، قد أعلن عن تقديم قروض الحج والعمرة بحد أقصى 500 الف جينها وبفترة سداد 5 سنوات وسعر فايدة متناقص 14.5% ورسوم إدارية من 1 إلي 2% من اجمالي القرض واشترط ان يكون سن المتقدم للحصول علي القرض من 21 سنة ويكون 60 سنة وقت تسديد اخر قسط.

وبالنسبة لبنك المصرف المتحد، قد أعلن رفع سقف قروض الحج والعمرة لاقصي حد وفقا لقدرة العميل علي السداد ووفقا لدخله الشهري ويكون السداد لمدة سنة واحدة بس وبفائدة متناقصة 5 ومصاريف إدارية من 1 إلي 2% من اجمالي القرض واشترط ان يكون سن العميل يبدأ من 21 سنة ولا يتعدي 60 سنة وقت سداد اخر قسط من القرض.

وتبلغ الفائدة على قرض الحج للموظفين بدون ضمان تحويل مرتب نحو 20.5% متناقصة، في بنك مصر وتصل فترة سداد القرض إلى 5 سنين، بينما تبلغ قيمة القرض 100.000 جنيه، بينما تصل قيمة القرض إلى 200 ألف جنيه في رحلات الحج فقط.

وبخصوص قرض الرحلات والحج للموظفين بضمان تحويل راتب في بنك مصر بتوصل نسبة الفايدة على هذا القرض في بنك مصر إلى 19%، وفترة سداد القرض إلى 6 سنين، بضمان تحويل راتب، وبتوصل قيمة القرض 100.000 جنيه.

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شروط الحصول على قرض الحج

وبخصوص شروط الحصول على قرض الحج أو العمرة من بنك مصر فهي بسيطة وأهمها إن الحد الأدني لسن المقترض لا يقل عن 21 سنة والحد الأدنى للدخل 3000 جنيه.

ومن جانبه، تقدم ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، السبت، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ارتفاع أسعار نقل الحج البري إلى 35 ألف جنيه للأتوبيس والعبارة، يضاف إلى تكلفة الحج البري لترتفع من 195 ألف جنيه إلى 226:230 ألف جنيه.

وأضاف«داود» في طلب الإحاطة المقدم منه: «زادتنا حكومتنا الرشيدة من الشعر بيتا، وهذه المره برفع سعر تكلفة النقل البري لحجاج بيت الله الحرام هذا العام 2024 ميلادية الموافق 1445 هجرية إلى 35 ألف جنيه، وهي قيمة تذكرة الأتوبيس والعبارة.

وتابع: «أعلنت اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار إضافة 35 ألف جنية لسعر برنامج الحج البرى ليصبح سعر البرنامج 230 ألف جنيه بدلا من 195 ألف جنيه، والذي سبق أن أعلنت عنه وزارة السياحة نوفمبر الماضي.

وجدير بالذكر، أن أعلنت وزارة الداخلية السعودية، منع دخول مكة المكرمة دون تصريح رسمي من الجهات المختصة بداية من اليوم السبت، كجزء من التعليمات المنظمة للحج.

وأضافت أنه سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام الموافق 1445 هجريًا، والتي تقضي بإعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج، من حيث أتوا.

ويستثنى من القرار الآتي:

- من يتوافر لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة.

- من يتوافر لديهم هوية مقيم صادرة من العاصمة الرياض.

- من يتوافر لديهم تصريح عمرة.

صلاحية تأشيرة العمرة

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أن تأشيرة العمرة تصل صلاحيتها إلى 3 أشهر من تاريخ الإصدار، بحد أقصى يوم 15 من شهر ذي القعدة من السنة الهجرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية السعودية.

تحذير من حملات الحج الوهمية

وكانت الوزارة، حذرت الحجاج الراغبين في أداء مناسك الحج في العدي من الدول من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية، والتي تعلن بدورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن التنسيق والحصول على تأشيرة الحج، يكون من خلال الجهات المعنية في السعودية، والتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج، أو عبر منصة "نسك حج".