الرئيس الفرنسي يدعو نتنياهو لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مع حماس

كشف قصر الإليزيه عن حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استكمال مفاوضات الهدنة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد جدد اليوم الأحد، رفضه لمطالب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" بإنهاء الحرب في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح الرهائن.

وقال: "القبول بوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب سيسمح ببقاء حركة حماس في السلطة، وذلك يشكل تهديدا على إسرائيل".

جيش الاحتلال

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بأنه تم إطلاق 65 صاروخا من جنوبي لبنان في الاستهداف الأخير على شمال إسرائيل.