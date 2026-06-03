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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جنايات المحلة تنظر أولي جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة "النونو".. اليوم

مجمع محاكم المحلة
مجمع محاكم المحلة
الغربية أحمد علي

تنظر محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين ، بإنهاء حياة الشاب كريم النونو والذي رحل بسبب مشاجرة بين مجموعة من الشباب ، بطعنات غادرة في نطاق دائرة قسم ثالث المحلة.

تفاصيل الحادث 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ، إخطارا من مأمور  قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء بين عدد من الشباب أسفرت عن مقتل شاب، وإصابة آخرين بمنطقة السكة الوسطى التابعة لذات القسم.

تحرك أمني عاجل 

كما انتقلت قوات من الشرطة السرية والنظامية من المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

تحرك أمني عاجل 

وكشفت التحريات الأمنية والمعاينة الأولية مقتل شاب يدعي كريم النونو، في العقد الثاني من العمر، وإصابة آخرين بجروح إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء، حيث نشبت بينهم وبين آخرين بسبب خلافات سابقة بينهما.

نقل الضحية

كما تم الدفع بسيارة إسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى، والجثة إلى المشرحة، وضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني كريم النونو مشاجرة أمن الغربية

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