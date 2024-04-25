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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أجبرها على إقامة علاقة محرمة.. حبس سائق أكتوبر بسبب جريمته مع ابنته

صدى البلد

قررت النيابة العامة بأكتوبر، حبس سائق ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بإجبار ابنته على ملامسة اجزاء حساسة من جسده وإقامة علاقة محرمة معه.

طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستمعت لأقوال والدة الفتاة التي تقدمت بالبلاغ. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، من ضبط سائق أكتوبر المتهم بالتعدي جسديا على ابنته البالغة من العمر 13 عاما داخل مسكنهم بمنطقة حدائق أكتوبر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة حدائق أكتوبر تضمن ورود بلاغ من ربة منزل اتهمت فيه طليقها بالتعدي جسديا على ابنتهما البالغة من العمر 13 عاما وإجبارها على ملامسة مناطق حساسة من جسده.

ونجحت أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

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