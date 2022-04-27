عاجل
ضرورة فهم القرآن الكريم.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي باحتفالية ليلة القدر البيئة: الأمم المتحدة شريك أساسي في تقديم قصص نجاح التصدي لتغير المناخ شعراوي يوجه المحافظات بتكثيف إجراءات السيطرة على أسعار السلع الأساسية.. تفعيل دور الجمعات الأهلية في عرض وترويج المنتجات بقيمة مناسبة للمواطنين.. و20580 منفذًا للبيع بأنحاء الجمهورية ضبط 6088 شخصا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات نائب: قرارات الرئيس الأخيرة "تاريخية".. وعلى الحكومة سرعة تنفيذ التوجيهات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وصول المتهمين في قضية مذبحة المرج إلي المحكمة

محكمة
محكمة

وصل، منذ قليل، اليوم الأربعاء، إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، المتهمة الأولى والثالثة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة المرج" ، إلى جلسة محاكمتهم بقتل أطفال الأولى.

بدأت تفاصيل تلك الواقعة بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من سيدة مالكة العقار الذى وقعت به الجريمة، يفيد بإجبار زوج زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وعقب انتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث، تم التأكد من صحة البلاغ.

جرى ضبط المتهم وزوجته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالة الجناة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.

النيابة العامة محكمة الجنايات شمال القاهرة المرج مذبحة المرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

تراجع 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-4-2022

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

إلغاء الفواتير الورقية أول يوليو.. تعرف على البديل وطريقة دفع خدمات المياه والكهرباء والغاز

وزير النقل : تذكرة موحدة لكافة وسائل المواصلات المتواجدة بمحطة عدلي منصور|صور

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم كوبري فارس بكوم أمبو إلى 7 وفيات

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

ترشيحاتنا

دعاء النجار: قرارات الرئيس السيسي تطبيق عملي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

رسمياً.. إلغاء الدوري الأوكراني بسبب الغزو الروسي

بعد تقبيل الرئيس لـ أحمد عمر هاشم.. محطات في مسيرة العلامة المحدث

أبرزها عطلات الأعياد..إجازة بأجر كامل للموظفين فى هذه الحالات بقانون الخدمة المدنية

خالد عبدالغفار يشيد بمعدلات تطوير المنشآت الصحية..ويؤكد: ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين

منح موظفيه وجبات وبدلات.. مجازاة مدير القوى العاملة بكفر الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المصريون حشوه بالدنانير| قصة كعك العيد.. كيف تم اكتشافه وأول من أكله؟

تحذير هام ونصيحة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الأيام المقبلة؟

بعد مسلسل الفرص الضائعة.. هل ضمن مانشستر سيتي التأهل أم يفعلها بنزيما ورفاقه؟

مسيحية عشقت الأذان وقراءة القرآن.. قصة سناء جميل مع صوت المسجد المجاور

فيديو

قرارات وتكليفات السيسي للحكومة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

انتهت بدماء على الطريق.. رحلة 5 طلاب جمعتهم الصداقة سويا حتى الموت

موعد صلاة عيد الفطر بجميع المحافظات .. تفاصيل

15 جنيها كحد أدنى .. تفاصيل زكاة الفطر وموعد إخراجها

المزيد

ساحة رأي

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ