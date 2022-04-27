وصول المتهمين في قضية مذبحة المرج إلي المحكمة

وصل، منذ قليل، اليوم الأربعاء، إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، المتهمة الأولى والثالثة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة المرج" ، إلى جلسة محاكمتهم بقتل أطفال الأولى.

بدأت تفاصيل تلك الواقعة بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من سيدة مالكة العقار الذى وقعت به الجريمة، يفيد بإجبار زوج زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وعقب انتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث، تم التأكد من صحة البلاغ.

جرى ضبط المتهم وزوجته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالة الجناة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.