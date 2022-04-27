زاهي حواس يلتقي مُصممي برج خليفة بالقاهرة ويشرح لهم كيفية بناء الأهرامات|صور

التقى اليوم عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، المهندس المعماري الشهير "أدريان سميث"، وشريكه المهندس "جولدن هيل"، اللذين قاما بتصميم برج خليفة أطول برج في العالم، وذلك أثناء زيارتهما لمصر لتنفيذ مشاريع كبرى في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشرح "حواس" لهم كيفية بناء الأهرامات وتحدث عن المهندس المعماري المصري "عنخ خاف" والمهندس "حم إينو" مهندسين الأهرامات.

وأضاف"حواس"، أن أهم كشف في القرن 21 هو اكتشاف بردية وادي الجرف التي تحدثنا عن أسرار كثيرة في بناء هرم خوفو.

وأشار "حواس"، إلى أن أبو الهول صخرة صماء، وأن تمثال أبو الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، واكتشاف مقابر العمال بناة الهرم، مشيرًا إلى أن تلك الادعاءات التى تقول إن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بأي صلة، وليس لها أى دليل علمى على الإطلاق.



وأشار "حواس" لدينا صور للحفر الذى تم أسفل أبو الهول تبين أن أبو الهول صخرة صماء لا يوجد أسفلها أى ممرات.



وأكد أن لوحة الحلم ترجع إلى عصر الملك "تحتمس الرابع".

وتحكى قصة الحلم المسجلة على هذه اللوحة بالخط الهيروغليفى تفاصيل زيارة الأمير تحتمس إلى منطقة الأهرامات، قبل أن يتولى عرش مصر، وغلبه النعاس فى ظل تمثال أبو الهول، الذى زاره فى منامه وبشرّه بأنه سوف يصبح ملكاً لمصر، وفى مقابل هذه البشرة طلب ابو الهول من تحتمس أن يقوم بإزالة الرمال التى حاصرته ودفنت معظم جسمه، وتؤكد النقوش استخدام أبو الهول من قبل ملوك مصر فى الدعاية السياسية، وتدعيم حكمهم بربط أنفسهم بأبو الهول، ويشير المنظر المصور أعلى اللوحة إلى تكريس تحتمس الرابع لعباده أبو الهول.



وكان قد قابل «حواس» "أدريان سميث" عام ١٩٨١ بصحبة 80 مهندسًا معماريًا من شيكاغو.

وأرسل وزير السياحة والآثار الدكتور "خالد العنانى"، السيدة لمياء كامل مساعدة الوزير لاستقباله نيابة عنه.

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