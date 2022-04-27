السواح:توجيهات الرئيس للنهوض بالبورصة تحفيز قوي للاستثمار في الأسهم وتجذب المؤسسات المالية

قالت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بوضع خطة متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية محفز قوي لجذب المؤسسات المالية للاستثمار في البورصة، خاصة في الأسهم التي أصبحت في حدودها الدنيا دون نظيرتها على المستوى الدولي، حيث تمثل الكثير منها فرصا قوية جدا منها للاستثمار.

وأضافت “السواح”: «السوق المصرية كانت في أمس الحاجة لشعورها أنها على طاولة اهتمامات الدولة، وهذا ما أعلن عنه الرئيس في حفل الإفطار السنوي للأسرة المصرية، وهذه لم تكن المرة الأولى، فقد أصدر الرئيس تعليمات بضخ ٢٠ مليار جنيه منذ عامين مع بداية أزمة كورونا وانهيار الأسواق العالمية لتتعافى السوق المصرية بشكل جيد آنذاك».

وأشارت إلى أن السوق المصرية دائما ما تعاني من شح السيولة من جانب المؤسسات المالية، حيث غلبت تداولات الأفراد على السوق المصرية بشكل كبير خلال آخر عامين وسط اختفاء المؤسسات وضعف في أداء الأجانب، خاصةً مع الصدمات الاقتصادية المتتالية التي أثرت على الاقتصاد العالمي والأسواق وتسببت في خروج رؤوس الأموال الأجنبية من معظم الأسواق المالية.

وأوضحت أن السوق المصرية منذ فترة لم تلق أي ارتفاعات جديدة وما زالت تتحرك في اتجاه عرضي منتظرة تحفيزات قوية للصعود، وأقواها هو تدخل الدولة للنهوض بالبورصة المصرية وقرارات الرئيس السيسي بعمل برنامج لطرح الشركات الحكومية والقوات المسلحة بالبورصة قبل نهاية العام.