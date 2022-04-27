المفوضية الأوروبية: الكويتيون على قائمة المعفيين من فيزا شنجن

ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية، أن أعلنت المفوضية الأوروبية رسميا اليوم الأربعاء، إدراج اسم الكويت ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة (شنجن).

وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان، إن هذه الخطوة تمهد نحو البدء في سلسلة مفاوضات نهائية رسمية بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي تهدف إلى إعفاء مواطني دولة الكويت من تأشيرة شنجن.

ورحبت بعثة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الأربعاء، بإعلان المفوضية الأوروبية عن إدراج إسم دولة الكويت ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنجن والبدء في سلسلة مفاوضات نهائية رسمية بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي تهدف إلى إعفاء مواطني الكويت من تأشيرة الشنجن، مؤكدة على أن هذا الإعلان يعكس العلاقات المتميزة والمتينة التي تربط الجانبين وعلى كافة الأصعدة.

وأوضحت البعثة في بيان أن هذا القرار الأوروبي يأتي بعد جهود كبيرة بذلتها وزارة خارجية دولة الكويت على مدى السنوات الماضية في سبيل تحقيق هذا الهدف وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى في دولة الكويت.

كما جددت البعثة التأكيد على أن السعي لإعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنجن يأتي من منطلق حرص دولة الكويت على ضمان تسهيل سفر المواطنين الكويتيين إلى جميع أنحاء العالم وبالأخص إلى دول منطقة الشنغن.

وقال البيان إن البعثة إذ ترحب بهذا الإعلان لتؤكد على أن دخوله حيز النفاذ يتطلب وقتا لاستيفاء بعض الإجراءات الأمر الذي تؤكد فيه على ضرورة حصول المواطنين الراغبين بالسفر إلى منطقة الشنجن على التأشيرة المطلوبة وذلك حتى الانتهاء من تلك الإجراءات وإعلان وزارة الخارجية بذلك.



وسبق أن أكدت مصادر مطلعة لـ صحيفة «القبس» الكويتية أن إعفاء الكويتيين من فيزا «شنجن» متوقع أن يعلن اليوم الأربعاء من قبل المفوضية الأوروبية.



وقالت المصادر، أن الإعلان هو إعادة القاطرة إلى طريقها الصحيح ولا يعني الإعفاء بشكل كامل، بل هو بداية لاستكمال طريق طويل من الإجراءات لحين الانتهاء من إبرام اتفاقية للإعفاء بشكل متكامل.

وأضافت المصادر، أن الإعلان يعد خطوة مبدئية يتطلب بعدها عدة موافقات من عدة جهات داخل الاتحاد والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، إضافة إلى إجراءات فنية تحتاج للموافقة عليها والمرور قبل الوصول للاتفاق الذي سيبرم ما بين الكويت والاتحاد الأوروبي.