عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو عن إقلاع مركبة تابعة لشركة "سبايس اكس" حاملة طاقماً جديداً إلى محطة الفضاء.

وأقلعت مركبة جديدة تابعة لشركة "سبايس اكس" الأربعاء حاملة بعثة من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إلى محطة الفضاء الدولية، بعدما كانت مركبة أخرى تابعة لشركة إيلون ماسك تضم رجال أعمال حطت بحراً قبالة شواطئ فلوريدا.

وأقلعت البعثة التي أطلقت عليها تسمية "كرو-4" من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا في الساعة 03,52 بالتوقيت المحلي (07,52 بتوقيت غرينتش) وتضم الأمريكيين كجيل ليندغرن وبوب هاينز وجيسيكا واتكينز، بالإضافة إلى الإيطالية سامانتا كريستوفوريتي من وكالة الفضاء الأوروبية.

ونّقلت وقائع عملية الإطلاق مباشرة على الهواء عبر موقع ناسا الإلكتروني.

وجاء هذا الإقلاع بعد أقل من 40 ساعة من عودة طاقم آخر، ما يشكل تسارعاً لوتيرة الرحلات في إطار تولّي "سبايس إكس" دور الناقل لبعثات ناسا إلى محطة الفضاء الدولية