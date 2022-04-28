عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مذيعة التليفزيون الأولى.. سر تهافت المنتجين على مشاركة نجوى إبراهيم في أفلامهم

الإعلامية نجوى إبراهيم
الإعلامية نجوى إبراهيم

المذيعة المثالية، التي جذب بريقها جميع من يشاهدها، الإعلامية نجوى إبراهيم التي حصلت على لقب ماما نجوى، وبات يحب برامجها الكبار والصغار، حيث برعت في تقديم البرامج المتنوعة، فهي صاحبة الصوت المميز، والابتسامة التي تخطف القلوب.

احتلت الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم لقب المذيعة المثالية على مدار 11 عاما متتالية، ولُقبت بمذيعة التليفزيون الأولى، ودائما ما كانت تحقق برامجها نجاحات كبيرة، إلا أن حياتها الشخصية لم تكن مستقرة وناجحة مثل حياتها العملية.

هتعملي عليا مذيعة.. رد مفاجئ من نجوى إبراهيم على مقدمة حفل الدوم

إيدك وراء ظهرك.. طلب غريب من نجوى إبراهيم لـ المتسابق أحمد رضوان بـ الدوم.. فيديو

من هي نجوى إبراهيم؟

وُلدت الإعلامية نجوى إبراهيم في 28 إبريل عام 1946م، وحصلت على ليسانس الآداب، قسم الاجتماع، ثم اتجهت للعمل في التليفزيون عام 1963م، وقدمت العديد من البرامج التليفزيونية الناجحة منها « على الهوا، ستة على ستة، اخترنا لك، فكر ثواني واكسب دقائق».

عملها في السينما

قدمها المخرج الراحل يوسف شاهين للسينما من خلال فيلم «الأرض» عام 1970م، الذي حقق نجاحا كبيرا، ومنه حصلت على دور جديد في فيلم «الاختيار»، إلا أنها اعترضت على الدور بسبب وجود مشاهد من القبلات والاعتداء لا تناسبها، فكانت ترفض أداء الأدوار السينمائية التي تحتوي على مشاهد قبلات، او عناق حار، أو تقطيع ملابس واعتداء، أو أي مظهر من مظاهر العنف.

تهافت المنتجون على نجوى إبراهيم، بعد اعلانها مبادئها الفنية، فقدمت أفلام «فجر الإسلام، الرصاصة لا تزال في جيبي، حتى آخر العمر، السادة المرتشون»، وكان آخر أفلامها فيلم «المدمن» مع الفنان الراحل أحمد زكي.

قدمت نجوى إبراهيم عددا من المسلسلات منها « عواصف النساء، قيود من نار، أستاذ ورئيس قسم، ومسلسل استعراضي للأطفال “أجمل الزهور”».

نجوى إبراهيم

مسيرتها المهنية

اشتهرت نجوى إبراهيم بـ «ماما نجوى» خلال فترة الثمانينيات ببرنامجي «صباح الخير، مساء الخير»، مع الأراجوز بقلظ.

فازت نجوى إبراهيم بلقب مذيعة التليفزيون الأولى، في العالم العربي عام 1995م، ثم تولت رئاسة قناة النيل للأسرة والطفل حتى عام 2002، ثم اتجهت لتقديم برامج تليفزيونية في بعض المحطات الفضائية.

نجوى إبراهيم

حياتها الشخصية 

كانت الحياة الشخصية للإعلامية نجوى إبراهيم، غير مستقرة، على الرغم من النجاح الكبير الذي حققته في حياتها العملية، كمذيعة وممثلة، حيث تزوجت عدة مرات، كان أولها من لاعب الكرة الفلسطيني، مروان كنفاني، الذي تم تعيينه نائبًا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وأنجبت منه نجليها «حكم وناصر»، وانفصلت عنه.

تزوجت للمرة الثانية من الإعلامي أحمد فوزي، إلا أن زواجهما لم يستمر طويلاً، لتنفصل عنه وتتزوج فيما بعد من رجل الأعمال السعودي عاصم القزاز، وكان هذا الزواج سريا دون علم أهله، إلى ان تم الإعلان عن الزواج، واستمر عامًا واحدًا فقط، وأجبرته عائلته على الانفصال عنها،  ولم تتزوج مرة أخرى إلى الآن.

المذيعة المثالية نجوى ابراهيم ماما نجوى مذيعة التليفزيون الأولى الأرض الاختيار فجر الإسلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تفتح لك الخير.. وأفضل 210 أدعية رددها الآن

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

سيراميكا كليوباترا يواصل تعميق جراح بيراميدز بالفوز 1-0 فى الدوري الممتاز.. صور

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

قرارات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات صفوف الثانوية العامة

دعاء ليلة القدر 2022 .. مكتوب قصير

دعاء ليلة القدر 27 رمضان.. 7 كلمات أوصى بها النبي رددها الآن

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. طريقة إحياء ليلة القدر؟ | مجدي عاشور يجيب.. تخفيض 30%.. أسعار الكعك والبسكويت في مجمعات وزارة التموين

تامر عبدالمنعم: لا يوجد خلاف مع مادلين وكانت متواجدة معي في "الضاهر".. فيديو

أفضل دعاء فى ليلة القدر.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

مايكروسوفت: الجيش الروسي استعان بـ"هاكرز" في حرب أوكرانيا

موسيماني: تاو يهدر فرصا سهلة.. كل المهاجمين شاركوا ولم يسجلوا أمام الطلائع

المخرج رؤوف عبد العزيز: "روجينا تاريخ كبير ولسه عندها أكتر".. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

فيديو

مصرع شخصين.. تفاصيل انقلاب حافلة بالقرب من شرم الشيخ |فيديوجراف

لم يعرف سببه.. لا إصابة بالالتهاب الكبدي الغامض بين أطفال مصر

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا.. تفاصيل حالة الطقس في آخر رمضان

معاملة سيئة.. كواليس شكوى المصري البورسعيدي إلى الكاف ضد نهضة بركان.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ