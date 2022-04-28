مذيعة التليفزيون الأولى.. سر تهافت المنتجين على مشاركة نجوى إبراهيم في أفلامهم

المذيعة المثالية، التي جذب بريقها جميع من يشاهدها، الإعلامية نجوى إبراهيم التي حصلت على لقب ماما نجوى، وبات يحب برامجها الكبار والصغار، حيث برعت في تقديم البرامج المتنوعة، فهي صاحبة الصوت المميز، والابتسامة التي تخطف القلوب.

احتلت الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم لقب المذيعة المثالية على مدار 11 عاما متتالية، ولُقبت بمذيعة التليفزيون الأولى، ودائما ما كانت تحقق برامجها نجاحات كبيرة، إلا أن حياتها الشخصية لم تكن مستقرة وناجحة مثل حياتها العملية.

من هي نجوى إبراهيم؟

وُلدت الإعلامية نجوى إبراهيم في 28 إبريل عام 1946م، وحصلت على ليسانس الآداب، قسم الاجتماع، ثم اتجهت للعمل في التليفزيون عام 1963م، وقدمت العديد من البرامج التليفزيونية الناجحة منها « على الهوا، ستة على ستة، اخترنا لك، فكر ثواني واكسب دقائق».

عملها في السينما

قدمها المخرج الراحل يوسف شاهين للسينما من خلال فيلم «الأرض» عام 1970م، الذي حقق نجاحا كبيرا، ومنه حصلت على دور جديد في فيلم «الاختيار»، إلا أنها اعترضت على الدور بسبب وجود مشاهد من القبلات والاعتداء لا تناسبها، فكانت ترفض أداء الأدوار السينمائية التي تحتوي على مشاهد قبلات، او عناق حار، أو تقطيع ملابس واعتداء، أو أي مظهر من مظاهر العنف.

تهافت المنتجون على نجوى إبراهيم، بعد اعلانها مبادئها الفنية، فقدمت أفلام «فجر الإسلام، الرصاصة لا تزال في جيبي، حتى آخر العمر، السادة المرتشون»، وكان آخر أفلامها فيلم «المدمن» مع الفنان الراحل أحمد زكي.

قدمت نجوى إبراهيم عددا من المسلسلات منها « عواصف النساء، قيود من نار، أستاذ ورئيس قسم، ومسلسل استعراضي للأطفال “أجمل الزهور”».

نجوى إبراهيم

مسيرتها المهنية

اشتهرت نجوى إبراهيم بـ «ماما نجوى» خلال فترة الثمانينيات ببرنامجي «صباح الخير، مساء الخير»، مع الأراجوز بقلظ.

فازت نجوى إبراهيم بلقب مذيعة التليفزيون الأولى، في العالم العربي عام 1995م، ثم تولت رئاسة قناة النيل للأسرة والطفل حتى عام 2002، ثم اتجهت لتقديم برامج تليفزيونية في بعض المحطات الفضائية.

نجوى إبراهيم

حياتها الشخصية

كانت الحياة الشخصية للإعلامية نجوى إبراهيم، غير مستقرة، على الرغم من النجاح الكبير الذي حققته في حياتها العملية، كمذيعة وممثلة، حيث تزوجت عدة مرات، كان أولها من لاعب الكرة الفلسطيني، مروان كنفاني، الذي تم تعيينه نائبًا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وأنجبت منه نجليها «حكم وناصر»، وانفصلت عنه.

تزوجت للمرة الثانية من الإعلامي أحمد فوزي، إلا أن زواجهما لم يستمر طويلاً، لتنفصل عنه وتتزوج فيما بعد من رجل الأعمال السعودي عاصم القزاز، وكان هذا الزواج سريا دون علم أهله، إلى ان تم الإعلان عن الزواج، واستمر عامًا واحدًا فقط، وأجبرته عائلته على الانفصال عنها، ولم تتزوج مرة أخرى إلى الآن.