جابر مان!.. القرموطي: تجاوزت معاناتي من فوبيا القطط.. فيدو

قال الإعلامي جابر القرموطي، إنه لا يخاف من القفز بالمظلات من الطائرة، معلقا "لو أنا هخاف مكنتش هعملها".

وأضاف جابر القرموطي، خلال لقاء له لبرنامج “نجوم السماء”، عبر فضائية “أون" و “الأولى المصرية"، أن القفز من الطائرة هي مغامرة جميلة، وجزء كبير من المغامرة أن أقوم بها".

وتابع جابر القرموطي، انه كان يعاني من “فوبيا القطط”، لكنه نجح في تجاوزها، معلقا " حسيت ان القطة هي كائن حي، وتحول “الخوف من القطة لعشق، وممكن لو لقيت قطة وانا ماشي في الشارع بعربيتي ممكن اقف وانزل”.

وأشار جابر القرموطي إلى أنه لو "انا هكون شخصية زي سوبر مان أو بات مان كنت هسمي نفسي "جابر مان".