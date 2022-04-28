بقلظ سر نجوميتها وتزوجت فلسطينياً.. محطات في حياة نجوى إبراهيم

يوافق اليوم الأربعاء، 28 أبريل، عيد ميلاد الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1946، إذ تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ76.

وفيما يلي نرصد أبرز المعلومات عن نجوى إبراهيم في عيد ميلادها.

بدأت نجوى إبراهيم، كمذيعة في التلفزيون العربي بالقاهرة عام 1965.

تزوجت نجوى إبراهيم، من مروان كنفاني، الأخ الشقيق للأديب الفلسطيني غسان كنفاني.

قدمت العديد من البرامج عبر التليفزيون المصري، من أبرزها: «6/6، صباح الخير يا مصر، اخترنا لك، وفكر ثواني واكسب دقايق».

أشهر برامج نجوى إبراهيم، هما: «صباح الخير، ومساء الخير» اللذان قدمتهما مع «بقلظ» وعرفت في بدايتها بـ«ماما نجوى».

تولت نجوى إبراهيم -في عام 1998- رئاسة قناة النيل للأسرة والطفل، بعدها انتقلت لقناة دريم.

رفضت نجوى إبراهيم، أن تحل بدلا من هالة سرحان، على قناة روتانا الفضائية.

نجوى إبراهيم والفن

بالإضافة إلى التاريخ الإعلامي القوي لنجوى إبراهيم؛ إلا أنها اتخذت العديد من الخطوات التمثيلية الناجحة، وشاركت في بطولة 12 فيلما، أبرزها "الأرض، وفجر الإسلام، والرصاصة لا تزال في جيبي، وخائفة من شيء ما"، كما قدمت عددا من المسلسلات، منها "أجمل الزهور" و"عواصف النساء".