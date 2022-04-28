سماح أنور: ذئاب الجبل أعطاني فرصة التمثيل مع عظماء لم أحلم بالسلام عليهم

قالت الفنانة سماح أنور إن ذكرياتها مع مسلسل ذئاب الجبل تلتصق بقلبها وليس ذهنها ؛ باﻹضافة إلى مشاركة العمالقة زوزو نبيل وعبد الله غيث وحمدي غيث وهم يتعاملوا معها كزميلة ؛ معلقة أنها كانت لاتحلم بالسلام عليهم .

أضافت الفنانة سماح أنور خلال لقاءها في برنامج 60 سنة دراما المذاع على قناه تن ؛ أن من عرض عليها الدور هو مجدي أبو عميرة وكانت في هذا الوقت تقوم بأدوار أكشن في السينما ولم تفكر أبدا أنهم سيطلبوا منها عمل مثل هذا الدور .

أوضحت الفنانة سماح أنور أن تجسيد هذا الدور يعتبر مغامرة بالنسبة لها ؛ لأنها إعتادت على تمثيل الأدوار الأكشن أو الكوميدي لكن الدراما الصعيدي بالنسبة لها كانت ترعبها .