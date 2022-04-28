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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مصر تقود تحركاً يضم 108 دول بالأمم المُتحدة لتمويل جهود بناء السلام

السفير أسامة عبد
السفير أسامة عبد الخالق

ألقت مصر أمس، بياناً مشتركاً عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيابة عن ١٠٨ دول تمثل دول المجموعة الأفريقية ودول الاتحاد الأوروبي فضلاً عن عدد من الدول من آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية والكاريبي، في اجتماع الجمعية العامة رفيع المستوى حول "تمويل بناء السلام".

 

وأكد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك – في البيان المشترك – أهمية توفير تمويل كاف ومستدام وقابل للتنبؤ لدعم أنشطة بناء السلام في الدول المتأثرة بالنزاعات، وضرورة إيجاد حل شامل لتحدي التمويل من خلال بحث خيارات التمويل المتاحة بما في ذلك تمويل بناء السلام من مساهمات الدول الأعضاء في ميزانية الأمم المتحدة، ودعا إلى خروج الاجتماع بنتائج عملية محددة في صورة قرار يصدر عن الجمعية العامة.


وأوضح كذلك أن هذه المرة الأولى من نوعها التي تتحدث فيها مجموعة من الدول عبر القارات المختلفة بصوت واحد لدعم الاستثمار في جهود بناء السلام ومنع نشوب النزاعات من خلال توفير التمويل الملائم.

 

وأضاف السفير أسامة عبد الخالق، أنه من واقع مسئولية مصر كمنسق المجموعة الأفريقية في موضوعات بناء السلام، فإنها ألقت بياناً آخر نيابة عن المجموعة الأفريقية، نقلت من خلاله تطلعات القارة لاسيما في ضوء استضافتها لغالبية أنشطة وجهود بناء السلام، وأكدت أن تمويل بناء السلام لا يُمكن أن يظل مُعتمدًا بالأساس وبشكل حصري على المُساهمات الطوعية، وأن الحفاظ على مكتسبات السلام والتنمية يتطلبان تمويل مستدام وقابل للتنبؤ، وهو ما لن يتأتى إلا من خلال نفاذ أنشطة بناء السلام إلى ميزانية الأمم المتحدة.

 

ودعت مصر كذلك، رئيس الجمعية العامة إلى إطلاق مفاوضات حكومية لاعتماد قرار يتناول خيارات تمويل بناء السلام. 

 

ومن ناحية أخرى، حثت مصر على تعميق الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لبناء القدرات البشرية والمؤسسية اللازمة للقارة الأفريقية، لاسيما من خلال دعم مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات الذي تستضيفه القاهرة، وذلك لتمكينها من امتلاك وقيادة جهود بناء السلام الإقليمية.

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