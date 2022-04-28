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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

حصد لقبي أمم إفريقيا.. أبرز بطولات هيرفي رينارد مدرب السعودية

هيرفي رينارد المدير
هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية

نجح الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية في قيادة الأخضر، إلى نهائيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

وشهدت مسيرة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد سلسلة من النجاحات في قيادة العديد من المنتخبات الأفريقية والآسيوية إلى نهائيات كأس العالم والتتويج بالألقاب القارية.

وحصد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لقبين فى بطولة كأس أمم إفريقيا عندما قاد منتخبين خلال ثلاث سنوات.

"صدى البلد" يستعرض ألقاب أفريقية ونجاحات فى الوصول إلى نهائيات المونديال لمنتخبات قادها المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

قاد منتخب زامبيا عام ٢٠١٢ إلى التتويج بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا.

حصد مع منتخب كوت ديفوار لقب بطولة كأس أمم إفريقيا عام ٢٠١٥

قاد منتخب المغرب إلى التأهل لبطولة كأس العالم التي أقيمت فى روسيا عام ٢٠١٨.

قاد منتخب السعودية عام ٢٠٢٢ إلى نهائيات كأس العالم بقطر.

وتأهلت 4 منتخباتٍ عربية إلى مونديال قطر 2022، أحدها المنتخب السعودي ونظيره المغربي الذي يشارك للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي.

جاء تأهل الأخضر بعد خوض تصفياتٍ صعبة، فبعد تأهله من على صدارة مجموعته في الدور الثاني، أوقعته القرعة مع منتخبي اليابان وأستراليا في الدور الثالث، ونجح في الصعود من الصدارة.

وأوقعت قرعة كأس العالم 2022 المنتخب السعودي في مجموعة صعبة، حيث يتواجد معه الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، وبولندا بقيادة روبرت ليفاندوفسكي، ومنتخب المكسيك القوي.

ومن المقرر أن يستهل منتخب السعودية مبارياته باللقاء الأصعب ضد التانجو، ثم سيواجه منتخب بولندا، ويختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة المكسيك.

ووقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم 2022، وهو ما يعني ارتباطه بالمجموعة الرابعة.

جدول مباريات مجموعة السعودية في كأس العالم 2022

الأرجنتين - السعودية
22 نوفمبر 2022
المكسيك - بولندا

22 نوفمبر 2022
الأرجنتين - المكسيك
26 نوفمبر 2022
بولندا - السعودية
26 نوفمبر 2022
بولندا - الأرجنتين
30 نوفمبر 2022
السعودية - المكسيك
30 نوفمبر 2022


ووقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم 2022، وهو ما يعني ارتباطه بالمجموعة الرابعة.

ويتواجد في هذه المجموعة منتخبات فرنسا والدنمارك وتونس، بجانب المنتخب الفائز بملحق آسيا وأمريكا الجنوبية، والذي سيكون الإمارات أو أستراليا أو بيرو.

سيتأهل المنتخب الفرنسي من على رأس المجموعة بالتأكيد، والأقرب حظًا لمرافقته هو منتخب الدنمارك.

إذا تأهل المنتخب السعودي وحقق المعجزة فسيصطدم بالديوك في حالة صعوده من المركز الثاني، وسيواجه الدنمارك إذا اكتملت المعجزة وصعد من الصدارة.

رينارد السعودية الأخضر كأس العالم زامبيا كوت ديفوار

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